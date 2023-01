Premieră în industria lactatelor: O fabrică din Republica Moldova a preluat un producător român Premiera in industria lactatelor din Romania: cea mai mare fabrica din Republica Moldova a preluat producatorul sucevean de lactate și inghețata, Bucovina SA. In urma tranzacției, Incomlac SA deține un pachet de 61,2% din acțiunile societații sucevene, restul aparținand altor acționari. Pentru zilele de 30 și 31 ianuarie era programata Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor societații Bucovina S.A. pentru stabilirea prin vot secret a Consiliului de administrație. Au fost depuse patru candidaturi: economistul Viorel Ciobota (Republica Moldova), directorul executiv al Incomlac, juristul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

