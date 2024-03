Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Baiețelul de doi ani din județul Botoșani, disparut ieri dupa amiaza, a fost gasit in padurea din vecinatatea localitații Tudora. El este in viața și este consultat de personal medical de specialitate. Reamimtim ca peste 200 de jandarmi, politisti si voluntari l -au cautat mai bine de 24 de…

- Jandarmi din judetele Neamt, Suceava, Iasi si Bacau participa, alaturi de angajatii din Botosani ai Ministerului Afacerilor Interne, la actiunile de cautare a baietelului de doi ani, care a disparut in cursul dupa-amiezii de duminica, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cautarile au continuat pe tot parcursul noptii de duminica, iar in cursul diminetii de luni echipelor de cautare s-ar alaturat forte de ordine din cadrul Inspectoratelor Judetene de Jandarmi (IJJ) Suceava si Bacau."Politistii,…

- E adevarat! Regiunea București-Ilfov figureaza in topul regiunilor europene NUTS 2 ca PIB/locuitor calculat in 2022 la paritatea puterilor de cumparare standard, potrivit datelor publicate recent de Eurostat . In cazul Luxemburgului, aflat intre Franța, Germania și Belgia, rezultatul economic este obținut…

- Cursurile sunt suspendate marti din cauza vremii in toate scolile din judetul Iasi si in scoli din judetele Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Galati, Neamt si Suceava, anunta Ministerul Educatiei.Conform informarilor primite din teritoriu pana in acest moment, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru 14 judete, valabila pana maine dimineata, conform Agerpres. In intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 – 9 ianuarie, ora 10:00, in judetele Suceava, Botosani,…