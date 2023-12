Stiri pe aceeasi tema

- Noul brand Allview Auto a fost prezentat impreuna cu primul produs – CityZEN – primul autoturism electric romanesc ce poate fi condus de la varsta de 16 ani. Conform unui comunicat de presa oficial, Allview Auto reprezinta noua linie de business sub umbrela brandului Allview, ce se afla in centrul eforturilor…

- Fostul secretar de stat american și politolog Henry Kissinger a murit la varsta de 100 de ani. A fost una dintre cele mai importante figuri ale diplomației mondiale din ultimul secol, artizanul apropierii istorice dintre Statele Unite și China.

- Guvernul vrea sa schimbe programul Rabla astfel incat sa stimuleze achiziția de mașini fabricate in Romania. „Va trebui sa discutam daca mai cumparam mașini foarte scumpe cu voucherul Rabla sau nu, la fel cum este adevarat nu pot sa nu ma gandesc la cei doi producatori de autoturisme din Romania care…

- Mașinile electice prind din ce in ce mai mult teren in preferințele șoferilor, dar și in cele ale producatorilor auto, care și-au asumat ca ținta comuna decarbonizarea. Daca majoritatea mașinilor electrice sunt noi și au un design special, fiind de altfel și extrem de silențioase, in Romania exista…

- O mașina electrica 100% romaneasca a fost fabricata in Cluj. La inceput a fost un proiect ambițios, insa acum a devenit realitate. Mașina arata mai tare decat orice Tesla, are o autonomie generoasa, dar și un preț pe masura. Mașina electrica 100% romaneasca face parte din startup-ul NewCar4Future. Vehiculul…

- Eficiența energetica a devenit un capitol extrem de important pentru instituțiile europene, in contextul politicii „Green Deal”, care are ca scop ambițios sa ne transforme in primul continent care ajunge la neutralitate climatica. Iar domeniul tranziției verzi s-a dovedit cu atat mai necesar odata cu…

- Primul lucru care-ți sare in ochi e designul futurist, dar surprizele primei mașini electrice „made in Romania” nu se opresc aici. Motoare in roți, oglinzi retrovizoare inlocuite cu camere, portiere cu senzori, iar investitorul Voicu Oprean susține ca atuul principal va fi inovarea continua

- Niciun producator nu a profitat mai mult costurile reduse din China, pentru a produce vehicule electrice, ca grupul auto francez Renault, informeaza o analiza a Bloomberg. De mai multi ani Renault promoveaza Dacia Spring drept cea mai accesibila masina electrica din Europa. Modelul crossover produs…