Pe 27 septembrie 2021, de la ora 20.00, spectatorii sunt invitați la Cinema Ateneu, odata cu proiecția de gala a filmului „Otto Barbarul”. Lungmetrajul va rula in prezența regizoarei Ruxandra Ghițescu, fiind filmul de debut, care, in același timp, are rolul de a puncta viața adolescenților și perioadele dificile prin care trec aceștia. Cinefilii sunt invitați sa nu dea doar cu seen in cadrul campaniei de conștientizare a problemelor cauzate de depresie la adolescenți, ce va fi lansata odata cu filmul. „Otto Barbarul” a avut premiera mondiala in competiția oficiala a celei de-a 26-a ediții a Festivalului…