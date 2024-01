Premiera – Armata americana da alerta: rebelii houthi au folosit o drona navala exploziva in Marea RosieRebelii houthi din Yemen au detonat joi in largul Yemenului o drona navala incarcata cu explozivi, dar fara a lovi vreo nava, aceasta fiind prima utilizare recenta a unei astfel de arme de catre rebelii care au atacat mai multe nave comerciale in zona, a declarat joi un responsabil militar american citat de France Presse, relateaza Agerpres.

Miercuri, 12 state, inclusiv SUA, le-au cerut rebelilor houthi sa-si inceteze imediat atacurile asupra navelor in Marea Rosie, amenintandu-i ca, in caz…