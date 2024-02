Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a inceput sa inunde rețeaua de tuneluri a Hamas, in timp ce luptele intense din Gaza sunt in toi. ONU a avertizat cu privire la potențialul "colaps al sistemului umanitar" din teritoriu, dupa ce o disputa privind finanțarea a afectat agenția sa de ajutor palestinian.Epicentrul luptelor…

- Rebelii yemeniti houthi au afirmat miercuri ca au vizat o nava de razboi americana in largul Yemenului, la cateva ore dupa ce armata americana a anuntat ca a doborat acolo o racheta, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Rebelii "au lansat mai multe rachete navale adecvate asupra distrugatorului american…

- Armata israeliana a recunoscut marti ca a inundat tunelurile folosite de miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza pentru a le „neutraliza”. Cu toate acestea, IDF spune ca s-a asigurat ca nu compromite accesul la apa potabila al populatiei civile, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Efect de domino dupa atacul impotriva Houthi: se propune o alianța musulmana de forța in Orientul Mijlociu Guvernul de facto al talibanilor din Afganistan a condamnat sambata ofensiva militara americana si britanica impotriva rebelilor siiti houthi din Yemen, atacuri pe care islamistii afgani le interpreteaza…

- Mass-media rebelilor houthi yemeniti au relatat sambata despre noi lovituri asupra Yemenului, a doua zi dupa bombardamentele americane si britanice impotriva unor tinte militare ale acestei miscari acuzate ca ameninta traficul maritim international in Marea Rosie. La randul lor, oficiali ai armatei…

- Armata israeliana pregatește o operațiune terestra majora in principalul oraș din sudul Fașiei Gaza, Khan Younis. Și le cere civililor sa se retraga in așa numitele “zone sigure”, potrivit stirileprotv.ro. Tunelurile folosite de teroriștii Hamas raman ținta predilecta. Și, potrivit unor rapoarte de…

- Forțele israeliene au gasit 800 de puțuri care duc la vasta rețea subterana de tuneluri și buncare a Hamas și au distrus mai mult de jumatate dintre ele, au declarat duminica reprezentanți ai armatei statului evreu.

- Lupte violente continua in orasul Gaza si in imprejurimi intre trupele Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) si militanti inarmati, in timp ce armata se apropie de spitalul Al-Shifa, unde Israelul spune ca se afla sediul principal al Hamas. Imagini filmate in direct din zona par sa arate lupte grele…