Stiri pe aceeasi tema

- Premier League: Egal intre Chelsea si FC Liverpool, 1-1Echipa engleza Chelsea Londra a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia FC Liverpool, intr-un meci din prima etapa a Premier League, informeaza news.ro. FC Liverpool a inceput mai bine meciul de pe Stamford…

- Echipa engleza Brighton a invins sambata, pe teren propriu, scor 4-1, formatia Luton Town, in prima etapa din Premier League. Portarul roman Ionut Radu nu a jucat pentru Bournemouth. Brighton si Luton Town a fost un meci echilibrat, cu un singur gol marcat in prima repriza, de Sally March,…

- Arsenal Londra a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Nottingham Forest, intr-un meci din prima etapa a Premier League. Arsenal a dominat prima repriza a meciului de pe Emirates, atunci cand a si inscris de doua ori. Eddie Nketiah a deschis scorul in minutul 26, din pasa lui…

- Burnley a prezentat transferul mijlocașului norvegian Sander Berge (25 de ani) intr-un mod inedit. In aceasta seara, nou-promovata Burnley va juca in deschiderea sezonului de Premier League, pe teren propriu, cu campioana Manchester City. Intre timp, formația pregatita de Vincent Kompany a dat „lovitura”…

- Betis Sevilla și Burnley au remizat, scor 1-1, intr-o partida amicala disputata vineri. Gruparea din Premier League a deschis scorul prin Beyer (minutul 27), iar scorul final a fost stabilit de Marc Bartra, fost fundaș al Barcelonei, in minutul 51.

- Manchester City isi va incepe campania de aparare a titlului de campioana a Angliei la fotbal, vineri 11 august, cand va juca in deplasare cu formatia Burnley, conform calendarului sezonului 2023-2024 anuntat joi de Premier League, potrivit Agerpres.Prima etapa a viitoarei editii a ligii engleze…

- Luton Town a invins-o pe Coventry City (1-1, 6-5 la penalty-uri) in finala playoff-ului de promovare din Championship in Premier League și le insoțește pe Burnley și Sheffield United in eșalonul de elita. Cine e minunea portocalie din nordul Londrei? Cand zici Luton, te gandești la aeroport. Cand adaugi…

- Formatia Manchester City, campioana Angliei, a remizat, miercuri seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Brighton, intr-un meci restant din etapa a 32-a a Premier League.City a deschis scorul prin Foden, in minutul 25. Pentru Brighton a egalat Enciso, in minutul 38, conform News.ro. CITESTE…