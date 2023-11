S-au prezentat, au participat, au castigat. Si au venit acasa cu marele premiu. O echipa de cadre didactice și studenți ai Facultații de Mecanica de la Universitatea Politehnica Timișoara a participat recent, la București, la etapa finala a Concursului Internațional Studențesc de Inginerie a Autovehiculelor „Prof.univ.dr.ing. Constantin Ghiulai”, secțiunea Automotive CAD Catia. Concursul studențesc s-a ... The post Premianti. Studenti de la Mecanica – UPT, primii la un important concurs de inginerie appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .