Pregătiți-vă pentru o vacanță de vară foarte aglomerată și scumpă Turismul se redreseaza și este pe cale sa ajunga aproape de nivelurile de dinaintea pandemiei. In timp ce aceasta este o veste foarte buna pentru operatorii de turism, hoteluri, restaurante și companii aeriene, pentru turiști in schimb, nu este atat de buna. Destinațiile populare sunt aglomerate și cererea mare impinge prețurile in sus, ceea ce face ca vacanța de vara din 2023 sa fie una dintre cele mai costisitoare de pana acum. Pachetele de vara au devenit mai scumpe in acest an, potrivit agregatorului de oferte de turism Check 24 . Cea mai mare creștere relativa a prețului a fost in cele mai… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

