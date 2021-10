Pregătiri pentru sezonul de iarnă! Accesul pe pârtie ar putea fi condiționat de certificatul verde 14In Poiana Brașov, pregatirile pentru noul sezon de iarna sunt pe ultima suta de metri. Pe creste, stratul de zapada anunța o iarna timpurie, iar pe Postavaru a și fulguit, transmite Rador. Pe domeniul schiabil Poiana Brașov se muncește pe tot parcursul anului, nu numai in sezonul rece, iar anul acesta, organizatorii sunt pregatiți sa intampine turiștii. „Pana la acest moment am reușit sa finalizam lucrarile de montare a sistemelor de protecție – plase de protecție, saltele. Am finalizat aproape in intregime revizia instalațiilor de produs zapada artificiala. Aceeași situație este și la mașinile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

