Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) si Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (AESA) au recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta în estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera în…

- Un membru al staff-ului de la Kremlin, Yuri Ushakov, a declarat luni ca presedintele american Donald Trump a sugerat in cadrul unei convorbiri telefonice de luna trecuta cu Vladimir Putin ca un summit intre Rusia si SUA ar putea avea loc la Casa Alba, scrie Reuters.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe finalizeaza detaliile pentru un summit cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 18 aprilie pentru a discuta strategia inaintea unei propuse intalniri intre liderii nord-coreean si american, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial din partidul la putere in Japonia,…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Cannes, un oras de pe Riviera Franceza, deruleaza in fiecare an un covor rosu de mari dimensiuni pe care pasesc celebritati de prim rang care sunt prezente la cel mai prestigios festival de film din lume. In 2018, Municipalitatea din Cannes doreste sa ofere acestor vedete si o plaja mai extinsa,…