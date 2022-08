Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca a convocat astazi Comisia de Siguranta Rutiera, pentru a fi gasite soluții pentru reducerea aglomerației in trafic, in condițiile in care saptamana viitoare incepe școala, iar in zone din Timișoara infrastructura rutiera este in șantier. In aceasta privința, reprezentantii Primariei Timisoara l-au asigurat pe prefect ca pana […] Articolul Prefectura Timiș, pregatiri pentru inceperea școlii la Timișoara. Ce masuri au fost luate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .