Prefectura Prahova anunta inceperea distribuirii pachetelor cu alimente persoanelor defavorizate

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul cadru s a atribuit pentru 10 loturi de diverse produse alimentare. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea a organizat o licitatie pentru atribuirea acordului cadru de furnizare produse alimentare diverse. Conform platformei SEAP, autoritatea contractanta achizitioneaza,…

- REGULILE de aplicare a Legii de implementare a reformei privind venitul minim de incluziune, VMI este un pachet de sprijin unitar pentru categoriile defavorizate bazat pe trei beneficii: ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru incalzirea locuinței. Actul normative aprobat…

- Zeci de mii de vouchere pentru alimente au fost blocate, iar numarul lor ar putea creste, a anuntat, luni, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Este vorba despre 63.000 de vouchere pentru alimente care au fost blocate pentru ca beneficiarii lor cumulau venituri de peste 1.500…

- Social Cu cat se majoreaza venitul minim de incluziune / Guvernul a aprobat normele metodologice septembrie 16, 2022 12:48 Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 196/2016, prin care, recent, a fost implementata reforma privind venitul minim de incluziune. In cadrul…

- Statul injecteaza 3 miliarde lei in consum prin voucherele pentru alimente, dar proiectul ajunge sa rotunjeasca tot veniturile marilor retele si lanturi de restaurante. In Romania, 7 din 10 lei cheltuiti in magazine alimentare merg spre comertul modern, arata o analiza zf.ro. Proiectul voucherelor sociale…

- Peste 10.000 de carduri pe care romanii primeau vouchere sociale au fost blocate din cauza tentativelor de frauda, anunta Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dupa recenta distribuire a cardurilor sociale, anumite persoane au incercat sa le vanda cu un pret mai mic decat valoarea…

- Tichetul social pe suport electronic pentru nou-nascuți: listele cu destinatarii finali, in curs de intocmire. Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Pitești anunța ca, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.l1312022, a inceput acțiunea de intocmire a listelor cu destinatarii finali care vor…

- Multi romani sunt departe de conceptul de trai decent. Pentru ei, fiecare luna este o lupta pentru supravietuire din bruma de bani primita de la stat. Unii si-ar dori sa munceasca pentru a-si asigura traiul, dar nu au unde. Ei sunt somerii Romaniei, peste 220.000.Altii, asteapta luna de luna…