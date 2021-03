Stiri pe aceeasi tema

- Dispoziția data de primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, pentru implementarea de restricții pentru limitarea raspandirii Covid-19, este „nelegala”, a anunțat prefectul Capitalei, Alin Stoica. Conform acestuia, aceasta dispoziție nu ar trebui aplicata, iar prefectura a cerut primariei…

- Programul mall-urilor, supermarketurilor și teraselor va fi redus in sectorul 5 al Capitalei, incepand de joi, 25 martie. De luni pana vineri, programul se va termina la ora 17 sau 19, iar in weekend, la ora 15. Prefectul Capitalei a anunțat ulterior, intr-o declarație de presa, ca va verifica legalitatea…

- Prefectul Capitalei o “moștenește” pe Viorica Dancila și incurca aria cercului cu perimetrul, formule matematice care se invața acum in clasa a IV-a. Intrebat la Digi24 de propunerile de masuri pentru carantinarea Capitalei, prefectul Alin Stoica (USR-PLUS) a explicat modul in care s-au facut unele…

- Magazinele vor fi obligate prin lege sa afiseze la reducerea unui produs care a fost cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile. Pentru a preveni ofertele inșelatoare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), vrea sa introduca un nou articol in HG nr. 947/2000, privind modalitatea…

- Primaria Sectorului 6 din Capitala se inchide, dupa ce mai mulți angajați ai instituției au fost depistați cu Covid-19. Activitatea de relații cu publicul se va desfașura, pana pe 29 martie, prin poșta și online. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat, miercuri, ca au fost depistate 21 de cazuri…

- O eroare strecurata in hotararea privind redeschiderea restaurantelor in București a dat peste cap activitatea din HORECA pana marți, cand a fost observata de autoritați. Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, semnatarul deciziei, și-a cerut scuze. Prefectura București a anunțat, marți, ca in decizia…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța ca, daca evoluția incidenței infectarii cu COVID-19 se menține in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de urgența pentru a relaxa unele masuri restrictive, printre care redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor.…

- Primaria Capitalei inchide spitalul modular din Pipera, unde se tratau cazurile foarte ușoare de COVID-19. Nicușor Dan spune ca spitalul nu mai ramane deschis deoarece numarul de bolnavi de coronavirus a scazut, iar din punct de vedere financiar nu se mai justifica. “Vom inchide spitalul modular de…