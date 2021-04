Prefectura Capitalei: Noile reguli de acces în magazine Prefectura Capitalei a emis un Ghid pentru marile magazine din București, prin care incearca sa limiteze aglomerația. In momentul in care se atinge numarul maxim de clienți, cei de afara vor fi opriți in fața magazinului. “Partile au ajuns la un acord asupra modului in care poate fi asigurata in mod optim respectarea masurilor de prevenire a formarii aglomerarilor in interiorul magazinelor, masuri prevazute in Hotararea CMBSU nr 19 din 27.03.2021. In urma discutiilor a reiesit necesitatea de a informa clientii, de a asigura flexibilitate comerciantilor in aplicarea masurilor si de a mentinere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

