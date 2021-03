Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare unitate medicala din județ continua sa transfere pacienți in județele vecine precum Suceava și Iași din cauza ca de ani de zile directorii care s-au perindat la conducerea Spitalul Județean Mavromati nu au gasit soluții pentru a crește nivelul de performanța.

- Eveniment Emilia Paraschivescu, prefectul județului Teleorman: “Impreuna cu primarii și directorii de deconcentrate, avem multe de indreptat” martie 1, 2021 09:55 – Doamna prefect, v-ați desfașurat activitatea in București in mai multe instituții publice, in funcții de mare responsabilitate…

- Minerii din Valea Jiului ar urma sa-și primeasca joi salariile, iar pana la sfarsitul saptamanii vor primi și o parte din beneficiile restante. Situatia din Valea Jiului este insa departe de rezolvare pentru ca viitorul este incert.

- Biroul Permanent Național al USR a decis, luni seara, ca nominalizarea acestui partid pentru funcția de prefect al județului Suceava va fi Iulian Cimpoeșu. Acesta a caștigat astfel competiția interna din cadrul USR Suceava pentru funcția de prefect al județului. In faza finala pentru nominalizarea pentru…

- Șeful CNCAV, Valeriu Gheorghița, și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, s-au intalnit vineri cu reprezentanții Secretariatului de Stat pentru Culte, cu care au discutat pe marginea vaccinarii.

- Publicația online newsweek.ro dezvaluie faptul ca actualul șef al Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, se afla in carți pentru a fi numit secretar de stat la Ministerul Mediului acolo unde pe aceeași poziție se mai regasește un sucevean, Gelu Puiu. Gasparel deține șefia Garzii Forestiere din martie…

- Prefectul județului Dolj, Nicușor Roșca, a coordonat vineri lucrarile primei ședințe a Comisiei pentru identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localitaților din județul Dolj, organism constituit prin ordin de prefect. Comisia urmarește identificarea terenurilor…

- CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica organizeaza anul acesta cea de-a XI-a ediție a Galei Premiilor Participarii Publice și anunța deschiderea perioadei de inscrieri: 21 ianuarie – 24 februarie. Cetatenii, grupurile civice si organizatiile din Bucuresti si din tara care au intervenit,…