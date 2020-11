Prefectul județului Sibiu, depistat cu coronavirus Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a fost diagnosticat cu coronavirus. „Va informam ca domnul prefect, Mircea Crețu, a fost confirmat pozitiv in urma testarii SARS CoV-2 in aceasta seara”, a anunțat Prefectura Sibiu. De la inceputul pandemiei, in judetul Sibiu au fost confirmate infectate 5.813 persoane, din care 152 in ultimele 24 de ore, iar incidenta inregistrata la 14 zile este de 4,04 cazuri la 1.000 de locuitori. Din cauza creșterii numarului de cazuri de imbolnaviri, Targul de Craciun de la Sibiu din acest an a fost anulat. Vineri, municipiul Sibiu a depașit rata de infectare de 3… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Ovidiu se instituie obligatia purtarii mastii de protectie in toate spatiile publice, astfel incat sa acopere nasul si gura. In acest moment, nu se ia in considerare carantinarea localitatii.Astazi, 01 noiembrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian COSA, a convocat Comitetul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, marti, impunerea unor restrictii, pentru urmatoarele doua saptamani, in alte patru unitati administrativ-teritoriale unde rata de infectare cu COVID-19 a depasit 3 cazuri la mia de locuitori.Astfel, localitatile in care…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a anunțat, astazi, ca Jichișu de Jos a depașit 3 cazuri la mia de locuitori și intra astfel in scenariul roșu. Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1000 locuitori in comuna Jichișu de Jos,…

- Prefectura Dolj avertizeaza: „Lupta cu coronavirusul se da in afara spitalelor“. Prefectul de Dolj Nicusor Rosca a tras un semnal de alarma in privinta infectarilor cu noul coronavirus din judet. Nicusor Rosca a recomandat cetatenilor sa respecte masurile de preventie stabilite de catre Comitetul Judetean…

- Prefectul de Alba, Nicolae Albu, a declarat, marti, dupa ce judetul a depasit rata de infectare de 3 la mia de locuitori, ca masurile vor fi luate pe localitati, in functie de incidenta din fiecare dintre acestea. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca se vor "intensifica activitatile…

- Toate scolile din Craiova si localitatea Carcea vor trece la cursuri exclusiv online dupa ce incidenta cazurilor in ultimele 14 zile a depasit 3 la mie, aceasta masura urmand sa intre in vigoare de miercuri, a anuntat Prefectura Dolj, citata de News.Luni, 19 octombrie, in județul Dolj au fost raportate…

- Incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus in perioada 7 – 21 septembrie, a ajuns la 1,43, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu asteapta propunerile scolilor pentru modificarea scenariilor de functionare.Prefectura Sibiu a transmis, luni, actualizarea incidentei…

- Prefectura Sibiu a transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca in urma analizei epidemiologice efectuata in ultimele 14 zile in localitatile din judetul Sibiu, Directia de Sanatate Publica a constatat ca trei localitati depasesc rata de infectare de 3 la mie. Astfel, in localitatea Arpasu…