Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a inceput procedura de demitere a prefectului de Harghita, dupa ce un urs a agonizat timp de 18 ore pe un drum din județ. Potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Ministerul de Interne, demiterea prefectului de Harghita a are legatura cu modul in care autoritațile