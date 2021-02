Stiri pe aceeasi tema

- Trei ofițeri cu funcții de conducere in ISU Constanța, dar și patru subofițeri sunt cercetați disciplinar in urma verificarilor facute dupa incendiul de la Constanța in care o femeie a murit, se arata in comunicatul transmis, joi seara, de IGSU. IGSU a mai transmis ca „ dezaproba modul de indeplinire…

- Trei ofiteri cu functii de conducere din ISU Constanta vor fi cercetati disciplinar in cazul incendiului de zilele trecute, a anuntat joi seara Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in urma controlului efectuat la aceasta unitate. Potrivit unui comunicat al IGSU, transmis AGERPRES,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, măsurile dispuse în urma controlului la ISU Constanța, acolo unde, in urma cu doua zile, o femeie a cazut de la etajul 6 in urma unui incendiu pentru ca pompierii nu au venit cu o autoscara pentru…

- Șeful DSU, Raef Arafat, a facut declarații cu privire la cazul de la Constanța, unde o femeie a murit dupa ce a cazut de la etajul 6 al apartamentului in care izbucnise un incendiu. Arafat a precizat ca nu comenteaza imaginile cu intervenția ISU Dobrogea, insa a precizat ca o echipa de ancheta va stabili…

- Cazul femeii din Constanța , care a murit sub ochii pompierilor ajunși fara scara și saltea, a scos la iveala lipsa celor doua dotari esentiale, autoscarile si saltelele pneumatice. ISU Bucuresti – Ilfov dispune de 13 autoscari, insa media pe fiecare judet este de putin peste doua autospeciale, potrivit…

- O filmare de pe o camera de bord arata ca autoscara a ajuns la locul incendiului din Constanta, in urma caruia o femeie si-a pierdut viata, aruncandu-se de la etajul sase, la ora 9.40 si nu la 9.27, cum informase initial Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Seful institutiei a anuntat…

- Peste 400 de persoane sunt blocate, miercuri seara, in aproape 200 de masini care au derapat pe drumurile din judet acoperite de gheata si zapada, in sprijinul acestora intervenind peste 400 de lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea.…

- Doua case au ars in totalitate, afectat fiind si acoperisul unui al treilea imobil, joi seara, in localitatea Agigea, fara a se inregistra victime, pentru stingerea incendiului pompierii intervenind timp de peste doua ore, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea". Cauza…