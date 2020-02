Prefectul județului Gorj, Cristinel Rujan, a convocat, marți, intr-o ședința de lucru, la Targu Jiu, reprezentanții mai multor instituții cu atribuții in domeniul administrarii fondului forestier, dar și ai ocoalelor silvice și primariilor din judet. Discuțiile au vizat prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori, a transportului ilegal de masa lemnoasa din fondurile forestiere, a evaziunii fiscale in domeniu, precum și pentru imbunatațirea capacitații de identificare și sancționare a faptelor de natura contravenționala in domeniul silvic. Au participat șefii Prefecturii Gorj, in frunte…