- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, miercuri, noi reguli care au scopul de a evita formarea de cozi in magazinele din București, unde la sfarșit de saptamana programul este doar pana la ora 18.00, informeaza HotNews.ro . In unele magazine, oamenii vor putea intra doar daca gasesc coș liber…

- Magazinele mari și medii trebuie sa asigure fiecarui client cota de cel puțin 7 metri patrați, iar magazinele mici doi metri. Pentru a nu aparea discuții, magazinele vor afișa la intrare numarul maxim de clienți admiși simultan, spune prefectul Capitalei, Alin Stoica.

- „Toti retailerii au luat masuri pentru a limita posibilitatea de aglomerare, vor respecta toate magazinele mari/medii calculul clientelei utilizand cota de cel putin 7 metri patrati per client. Toate magazinele mici vor respecta distantarea de 2 metri intre clienti.Pentru claritate in aplicare, magazinele…

- „Vom avea de la ei propuneri, le-am cerut deja, am discutat cu dumnealor, le-am spus sa analizeze situatia din weekend-ul trecut fata de celelalte sfarsituri de saptamana, cand nu era programul redus, si sa vina, daca constata ca au fost comportamente diferite si ca s-au produs aglomerari, sa propuna…

- Potrivit noilor restricții decise in ședința de sambata a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, magazinele și restaurantele se inchid de la ora 18.00 doar in weekend și de la ora 21.00 in timpul saptamanii. De asemenea, circulația persoanelor e interzisa dupa ora 20.00 in weekend…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri ca Bucurestiul nu va intra in carantina, dar se vor inmulti controalele in weekend in mall-uri si piete. „Am cerut de la DSP Bucuresti propuneri. Propunerea lor este ca deocamdata sa ramanem in aceasta situatie si sa continuam intarirea controlului”, a…