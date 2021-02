Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep joaca impotriva Serenei Wiliams in sferturile de finala ale turneului de grand slam de la Australian Open. Partida va fi redacta in format LIVETEXT de catre STIRIPESURSE.RO. Invingatoarea din meciul Simona Halep vs Serena Wiliams va juca in semifinale cu Naomi Osaka. Calificarea…

- Pana la 30.000 de fani pe zi vor putea intra la meciurile de la Australian Open, competiție gazduita de Melbourne intre 8 și 21 februarie, a anunțat ministrul sportului din statul Victoria, citat de BBC . ”Pe parcursul celor 14 zile de turneu, vom primi pana la 390.000 de oameni in Melbourne Park, aproximativ…

- Australianca Ashleigh Barty, nr. 1 mondial al tenisului feminin, se va alatura starurilor Serena Williams, Simona Halep (nr. 2 WTA), Rafael Nadal si Novak Djokovic în turneul demonstrativ de la Adelaide, programat la sfârsitul lunii ianuarie, au confirmat joi organizatorii evenimentului,…

- Australianca Ashleigh Barty, nr. 1 mondial al tenisului feminin, se va alatura starurilor Serena Williams, Simona Halep (nr. 2 WTA), Rafael Nadal si Novak Djokovic in turneul demonstrativ de la Adelaide, programat la sfarsitul lunii ianuarie, au confirmat joi organizatorii evenimentului, citati de Reuters.…

- Australianca Ashleigh Barty, nr. 1 mondial al tenisului feminin, se va alatura starurilor Serena Williams, Simona Halep (nr. 2 WTA), Rafael Nadal si Novak Djokovic in turneul demonstrativ de la Adelaide, programat la sfarsitul lunii ianuarie, au confirmat joi organizatorii evenimentului, citati de…

- Novak Djokovic (33 de ani), liderul ATP, a emis un comunicat dupa ce solicitarile sale pentru directorul Australian Open au provocat un val de critici. Simona Halep, Naomi Osaka, Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Dominic Thiem sunt in Adelaide, separați de marea masa a jucatorilor de…

- Yulia Putintseva (26 de ani, 28 WTA) acuza condițiile de la Australian Open. Jucatoarea din Kazahstan spune ca nu a putut dormi din cauza unui șoarece. Simona Halep, Naomi Osaka, Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Dominic Thiem sunt in Adelaide, separați de marea masa a jucatorilor de…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 2 WTA a ajuns joi, 14 ianuarie, la Adelaide și a intrat in carantina, inainte de a participa la Melbourne Summer Series si la Australian Open (8-21 februarie), primul turneu de Mare Șlem al anului. Erin si Soda au vrut sa-și salute noii vecini aflați in hotelul de vizavi…