Stiri pe aceeasi tema

- Inalțatu-Te-ai intru slava, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie facand Ucenicilor, cu fagaduința Sfantului Duh, incredințandu-se ei, prin binecuvantare, ca Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbavitorul lumii. Inaltarea Domnului cade totdeauna in Joia saptamanii a sasea dupa Pasti, adica la 40 de zile dupa…

- Rusia blocheaza prelungirea acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, condiționand totul de ridicarea unor sancțiuni. Rusia impiedica desfasurarea reuniunii in cadrul careia era planificata discutarea termenilor cu privire la prelungirea acordului care permitea exportul de cereale…

- Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate. Sute de bancnote false au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. ”La data de 3 mai a.c., politistii…

- UPDATE: Barbatul din judetul Arad care a condus o barca plina cu oameni care s-a rasturnat in raul Mures, in judetul Timis, un copil decedand, iar patru persoane fiind date disparute, a fost eliberat, marti dimineata, dupa ce mandatul de retinere pentru 24 de ore a expirat. Reprezentantii Parchetului…

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace, care are ca scop incheierea conflictului dintre Rusia si Ucraina, a anunțat, duminica, Papa Francisc, potrivit Reuters. “Sunt dispus sa fac tot ce trebuie facut. O misiune este in curs acum, dar inca nu este publica. Cand va fi cazul, o voi dezvalui”,…

- Soțul Dianei Șoșoaca a primit o amenda penala dupa incidentul in care a fost implicat la sfarșitul anului 2021, soldat cu agresarea jurnalistei din Italia. Dumitru Silvestru Șoșoaca a fost cercetat intr-un dosar de ultraj, dupa ce ar fi agresat un reporter italian de la RAI 1 și apoi și pe unul dintre…

- Sebastian Radulețu, avocat și profesor universitar, este noul judecator roman la Curtea Europeana a Drepurilor Omului (CEDO). Anunțul a fost facut, miercuri, de cea care a ocupat anterior acest post, Iulia Motoc, acum judecator la Tribunalul Penal Internațional. „Felicitari colegului meu, Profesorul…