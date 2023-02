Precizari importante ale MAE referitor la cazul familiei de romani din Germania care a ramas fara cei 7 copii. Ce a deciz instanta

Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea informatiilor privind demersurile de acordare de asistenta si protectie consulara cetatenilor romani afectati de cutremurele produse in Republica Turcia, Ministerul Afacerilor Externe MAE transmite urmatoarele actualizari:In seara zilei de 7 februarie a.c., alti 13 cetateni romani, intre…

- Autoritațile bacauane au luat deja prima masura pentru combaterea bullyingului și a violenței in școlile din județ, dupa ce cazul Mangeron a starnit multe reacții. Astfel, Inspectoratul Școlar Județean a operaționalizat un buton dedicat, pe propriul site, pentru anunțarea evenimentelor de tipul celor…

- Reprezentantii Arhiiepiscopiei Tomisului au transmis cateva precizari in urma informatiilor aparute in spatiul public cu privire la starea de sanatate a pr. Catalin Morosan si acuzele aduse Inaltpreasfintitului Parinte Teodosie ca nu se implica pentru a facilita procedura de transfer a preotului la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care locuiesc sau calatoresc in orașul Istanbul ca, in aceasta perioada, exista un risc ridicat de insecuritate, ce vizeaza lacașuri de cult și reprezentanțe diplomatice, din zonele Beyoglu, Galata, Taksim și Istiklal, ale unor state membre…

- ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei in Republica Italiana si Consulatul General al Romaniei la Trieste s-au autosesizat ca urmare a informatiilor aparute in mass-media, cu privire la un accident rutier care a avut loc pe 16 ianuarie 2023, in Republica Italiana, pe autostrada…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București a reacționat dupa ce doi romani care mergeau in vacanța in Mexic au fost refuzați pe aeroportul din Cancun și intorși inapoi acasa. Potrivit MAE, turiștii nu au fost lasați sa intre pe teritoriul mexican in urma raspunsurilor oferite la interviul realizat…

- Autoritațile de la București au emis, sambata, 17 decembrie, o atenționare de calatorie pentru Germania. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in aceasta țara europeana ca, pana luni, 19 decembrie 2022, programul…

- In statistica realizata de ISE nu sunt luate in considerare subsolurile de blocuri sau gurile de metrou din Capitala. De asemenea, din cauza datelor furnizate in mod neunitar de primarii, ISU și prefecturi, nu am reușit sa identificam in fiecare caz cate adaposturi publice și cate private exista, de…