Stiri pe aceeasi tema

- Doua romance sunt de negasit, dupa incendiul din Spania , care a cuprins un bloc cu 14 etaje. Se pare ca cele doua femei locuiau in cladire, insa MAE spune ca, oficial, nu sunt cetațeni romani printre victime. Doua romance sunt de negasit, dupa incendiul care a cuprins joi un bloc de 14 etaje in orașul…

- Doua romance care locuiau in blocul din Valencia unde a izbucnit incendiul de proporții sunt de negasit. Ministerul de Externe afirma ca autoritatile locale nu au confirmat pana in prezent existenta unor cetateni romani printre persoanele disparute. Citește și: AFP: Fermierii polonezi blocheaza un punct…

- Administratorul blocului din Valencia, Adriana Banu, a declarat pentru presa din Romania, ca doua romance locuiau in imobilul respectiv. "Am confirmat informatia ca in bloc erau doua romance, in apartamentul numarul 95. Erau de aproape 2 ani, chiar deasupra apartamentului unde s-a generat incendiul.…

- Doua femei de origine romana se afla pe lista persoanelor disparute in incendiul de proporții care a distrus un bloc cu 14 etaje din Valencia, informeaza TVR Info.Este vorba despre o mama si fiica ei in varsta de aproximativ 14 ani. Cele doua locuiau de doi ani cu chirie, la etajul 8 al blocului respectiv,…

- Potrivit ultimului bilanț, 15 persoane au fost ranite in urma incendiului și alți 15 sunt dați disparuți.„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului Romaniei la Castellon de la Plana, s-a autosesizat ca urmare a apariției in mass-media a informațiilor cu privire la incendiul…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, potrivit informatiilor disponibile la Celula de Criza Interinstitutionala, doi cetateni romani au murit si alti patru au fost raniti in urma evenimentelor recente din Congo. MAE nu precizeaza circumstanțele in care aceștia au murit, insa ar fi vorba despre foști…

- In cursul zilei de ieri, la data de 2 ianuarie 2024, un accident rutier, in care a fost implicat un autobuz romanesc și un camion, a avut loc, la Ruse, in Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a vorbit despre aceasta situație. Iata acre este starea de sanatate a pasagerilor!

- Comitetul International Olimpic (CIO) a autorizat vineri participarea sportivilor rusi si belarusi la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris sub drapel neutru, excluzand probele pe echipe si cu conditia ca ei sa nu fi sustinut activ invadarea Ucrainei de catre Rusia, informeaza AFP. Potrivit unui comunicat…