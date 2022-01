Precipitații mixte și viscol la munte Vineri, o alta zi innorata. Soarele rasare la ora 07:53. Pe parcursul zilei temperaturile cresc gradual. Noaptea se mențin valorile negative, dar pe timpul zilei mercurul va trece de 1 grad. Local vor cadea precipitații mixte, iar la munte va ninge viscolit. Spre seara se așteapta ploi. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari in zonele montane. Soarele va apune la ora 17:29. Valorile termice vor fi cuprinse intre -2 și 2 grade, dar se vor resimții mai scazute. Sambata vom vedea și cer senin. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

