Prajitura cu branza si lamaie. Reţete de prăjituri pentru weekend Prajitura cu branza si lamaie Ingrediente Prajitura cu branza si lamaie 250 g branza proaspata degresata

5 g coaja de lamaie

3 oua

60 g fructoza

1 praf de sare

10 ml (merge si mai putin) ulei de masline pentru uns forma

2 ml esenta de vanilie Mod de preparare Prajitura cu branza si lamaie Se fierbe coaja de lamaie cateva minute, apoi se toaca marunt.

Fructoza se amesteca cu galbenusurile, se freaca pana capata un amestec cremos.

Se adauga branza, coaja de lamaie si se amesteca pana se obtine un amestec omogen.

Se adauga… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

