Prahova: Incendiu la un saivan din comuna Starchiojd; mai multe animale au murit

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova informeaza ca focul se manifesta pe o suprafata de 70 metri patrati, pompierii actionand la fata locului cu doua autospeciale de stingere.Echipajele de interventie au gasit sase oi moarte, precizeaza sursa citata.Dupa lichidarea incendiului va fi stabilita…

- O femeie a murit si aproximativ 40 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la un bloc din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati. Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la etajul…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, care este unitate suport COVID. Doi pacienti au murit, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, iar o infirmiera sufera arsuri grave.

- Incendiu in Cobadin, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati in aceasta seara, prin apel la 112, sa intervina in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a izbucnit un incendiu la acoperisul unei case de pe strada Alunisului…

- Un motociclist a fost ranit grav, sambata, intr-un accident rutier produs pe DN 1, in zona localitatii prahovene Potigrafu, fiind solicitata interventia unui elicopter SMURD, dupa cum se poate vedea in imaginile trimise catre Puterea.ro. “Barbat in varsta de 30 de ani, in timp ce conducea o motocicleta…

- Un accident feroviar in urma caruia un barbat si mai multe animale au murit a avut loc, duminica seara, intre statiile Buda si Ploiesti Vest, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, victima are circa 60 de ani, iar alaturi de aceasta au fost…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, la un depozit de furaje din comuna Bogdanita, interventia pompierilor fiind una dificila, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a transmis, cu 10 zile inainte de inceperea anului scolar, un bilant cu privire la controalele efectuate in unitatile de invatamant din judet, situatia autorizarilor si neregulile descoperite. In fiecare an, se executa controale și verificari la unitațile…