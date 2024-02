Judetul Tulcea: ​Incendiu la un saivan de animale, in localitatea Cerna (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata zilei de miercuri, 17 ianuarie 2024, pompierii militari alesdeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat in curtea unei biserici din localitatea Pestis. In dimineata zilei de miercuri, 17 ianuarie 2024, pompierii militari alesdeni au intervenit pentru…

- In cursul acestei nopti, in jurul orei 1:45, prin apel la numarul unic de urgenta 112, a fost solicitat ajutorul pompierilor militari pentru gestionarea unei situatii de urgenta, produsa de un incendiu izbucnit la o casa de locuit, situata in municipiul Tulcea. In cursul acestei nopti, in jurul orei…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul de urgenta 112 sa intervina la un incendiu produs in localitatea Negru Voda, judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea au fost sesizati…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati noaptea trecuta cu privire la un incendiu la o casa in localitatea Ovidiu pe strada Portului 10. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in localitatea Mircea Voda, judetul Constanta.Potrivit ISU Constanta, o casa a fost cuprinsa de flacari.La fata locului intervine Detasamentul Medgidia cu 3 autospeciale de stingere…

- O cabana in constructie si un foisor au ars, duminica dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Manastirea Humorului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Botosani.O cabana in constructie si un foisor au ars, duminica dimineata, in urma unui incendiu…

- BULETIN INFORMATIV NR. 13066 de interventii ale pompierilor ieseni in data de 21 noiembrie 2023 In ultimele 24 de ore, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihail Sturdza" al Judetului Iasi, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii…