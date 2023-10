Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Prahova a inițiat luni o inspecție la rafinaria Petrobrazi, ca urmare a oprii accidentale a unuia dintre cazanele instalației de cogenerare. “Astazi, in jurul orei 11,00, reprezentantii rafinariei din comuna Brazi au anuntat ca s-a oprit accidental unul din cazanele aferente instalatiei…

- Garda de Mediu Prahova anunta ca a inceput un control la rafinaria Petrobrazi din judetul Prahova, dupa ce un cazan din instalatia de cogenerare s-a oprit accidental, fapt care a dus la oprirea altor instalatii, potrivit news.ro.”Astazi, in jurul orei 11:00, reprezentantii rafinariei din comuna Brazi…

- Sindicatul Politistilor Dolj este de parere ca tanarul politist cu vechime de mai putin de un an care l-a oprit pe autorul accidentului de la 2 Mai si l-a lasat sa plece fara a-l testa pentru droguri este „Acarul Paun” in ancheta interna derulata in urma accidentului de la 2 Mai in care doi tineri au…

- La data de 13 august 2023, in jurul orei 17:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina, in timp ce defasurau activitati specifice pe strada Fantanilor, din municipiul Slatina, au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar, in varsta de 19 ani, din localitate. La data de 13 august…

- ”In cea de a treia zi de controale pe litoralul Marii Negre, comisarii Garzii Nationale de Mediu mai introdus inca o tematica de control pe lista activitatilor din sezonul estival. Atentia lor s-a indreptat si catre santierele care nu lipsesc din peisaj, unde au urmarit modul in care sunt gestionate…

- Conform datelor facute publice joi de Garda de Mediu Prahova , comisarii au amendat cu 500.000 lei rafinaria care functioneaza in localitatea Brazi. „Controlul a fost initiat ca urmare a numeroaselor sesizari privind disconfortul olfactiv creat in proximitatea societatii precum si a aparitiei unei…

- Comisarii OPC au efectuat un control la Vila Angela Mandru din Costinesti, de unde 21 de turisti au fost transportati seara trecuta la spitalul din Constnata cu probleme digestive.Potrivit unui comunicat al OPC, in urma verificarilro au fost constatate mai multe abateri, cum ar fi: Materii prime produse…