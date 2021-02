Stiri pe aceeasi tema

- Este aglomerație pe DN1, pe sensul de mers catre Brașov. Polițiștii anunța ca sambata dimineața s-au format coloane lungi de mașini in Comarnic și Bușteni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sambata dimineața valorile de trafic au inceput sa se intensifice…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei, autoturismele circuland in coloana in mai multe puncte de pe ambele sensuri de mers. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova,…

- Este aglomerație pe Drumul Național 1 catre stațiunile montane. Polițiștii ii anunța pe șoferi ca in Comarnic se circula in coloana. Coloane de mașini se formeaza și in Bușteni, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca valorile de trafic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca se inregistreaza, duminica, valori de trafic in creștere pe DN 1 Brașov-Ploiești-București, fiind trafic intens intre kilometrii 115-110, intre localitațile Posada și Comarnic, pe sensul catre Capitala. De asemenea,…

- Valorile de trafic au inceput sa se intensifice sambata la pranz pe sensul catre munte al DN 1 Ploiesti - Brasov, circulandu-se in coloana pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Pe raza statiunilor montane,…

- Trafic rutier intens pe DN1 București-Brașov, pe sensul de mers catre stațiunile montane, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane. Astfel, s-au format coloane de mașini in Ploiești, Comarnic și Bușteni, potrivit sursei citate. Zonele cele mai aglomerate Centura de Vest – valori de trafic…

- Centrul Infotrafic anunța ca, miercuri dimineața, traficul este intens pe DN1 București-Brașov, pe sensul de mers catre stațiunile montane. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, s-au format coloane de mașini in Ploiești, Comarnic și Bușteni, potrivit mediafax.ro.…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate pe DN1 - Valea Prahovei, in condiții de lapovița și ninsoare și carosabil ud. In zonele Brașov - Centura de Vest, Comarnic, Sinaia și Bușteni s-au format coloane de mașini de cațiva kilometri, pe ambele sensuri, transmite INFOTRAFIC.