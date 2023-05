Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al IMM-urilor din Romania a organizat joi, 27 aprilie, la Guvernul Romaniei, o dezbatere cu privire la semnarea Acordului cadru pentru digitalizare al partenerilor sociali din Romania. Subsecvent acordului european semnat intre cei 4 parteneri sociali europeni (SMEunited, Business…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Cunoscuta organizație de mediu Greenpeace a comandat un studiu pentru a calcula raportul cost-beneficiu pentru gospodarii al extinderii rețelelor de gaze comparativ cu celelalte soluții de eficiența energetica. Activiștii de mediu spun ca rezultatul investiției in gaze este…

- Peste 43% dintre managerii si expertii in resurse umane din companiile mari prevad o crestere a recrutarii in business si tehnologie in anul 2023, iar 54% estimeaza o marire a numarului de oportunitati pentru profesionisti, arata un studiu privind piata fortei de munca care cuprinde predictiile a 222…

- Federația Internaționala a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, FIJET, va oferi trofeul „Marul de Aur” orașului Timișoara, Capitala Europeana a Culturii 2023. La evenimentul programat vineri, 24 martie, la Timișoara, vor fi prezenți membrii Comitetului Executiv al FIJET, precum și membri ai Clubului…

- Societatea Romaneasca de avocatura Pavel, Margarit și Asociații Inregistrarea fiscala in Romania reprezinta o cerința esențiala pentru persoanele fizice care datoreaza taxe in Romania, indiferent daca este vorba despre un cetațean roman sau strain. Conform Codului de procedura fiscala, inregistrarea…

- La inceput de primavara, 24pay iși completeaza gama de produse disponibile in aplicație și lanseaza un nou serviciu util oricarui conducator auto din Romania: incheierea polițelor RCA direct de pe telefonul mobil. Serviciul este activ și disponibil la nivel național pentru cetațenii din toata țara.…

- Tranzacția continua trendul din 2022, cand capitalul romanesc a reprezentat aproximativ jumatate din volumul tranzacționat, nivel record pentru piața locala Colliers a consiliat vanzarea proprietații imobiliare Brico Depot Iași catre divizia imobiliara a Grupului Radacini. Echipa de avocați Schoenherr…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania trimite 59 de persoane in ajutorul Turciei dupa cutremurele de luni și s-a oferit sa repatrieze și cetațeni ai altor state UE daca va fi nevoie, a anunțat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana…