- Numele lui Calin Lupu este cunoscut in randul melomanilor care participa la concertele desfasurate in Timisoara. Fostul participant la concursul Vocea Romaniei a lansat albumul sau de debut „Angels with dirty wings“, care cuprinde 11 piese. „Scriu piese de peste 10 ani și asta e terapia mea. Albumul…

- Dupa trei ani, James Blake a lansat un album nou – “Friends That Break Your Heart”; considerat de artist a fi cel mai bun proiect al sau. Acesta contine single-urile “Say That You Will”, “Famous Last Words” si “Life Is Not The Same”. James a anuntat un turneu in Europa si Marea Britanie pentru primavara…

- Justin Bieber a lansat videoclipul single-ului “Ghost”, albumul “Justice: The Complete Edition” și documentarul “Justin Bieber: Our World”! Superstar-ul global a lansat videoclipul oficial pentru al șaselea single de pe albumul “Justice”. Video-ul este regizat de Colin Tilley și ii are in prim plan…

- “Sange rece este o piesa cu o atmosfera dramatica și ușor intunecata. Am vrut sa surprindem aceeași atmosfera și prin videoclip, și credem ca am reușit. In plus, dupa cum se va vedea chiar din primele cadre, urmeaza și o continuare despre care momentan nu spunem mai multe. Mulțumim echipei Sebastian…

- Proiectul timișorean de „world music“ Nadayana a lansat un videoclip live filmat in cadrul unui festival care a avut loc in cursul acestei veri in orașul Kiev, melodia avand parte de o serie de reacții pozitive din partea melomanilor din intreaga lume. Nadayana este un proiect de world-music contemporan…

- Formația Pragu’ de Sus lanseaza cel de-al șaselea album din cariera, „Sa nu uraști nimic”, un material discografic mult așteptat de fanii trupei care a luat naștere in Timișoara in anul 2003. oncertele de lansare a acestui disc vor avea loc joi, 23 septembrie, de la ora 19, la Porto Arte in Timișoara,…

- Colaborarea dintre Glorya și Balkan a trecut la un alt nivel și iata ca cei doi artiști au parte de o noua piesa la care au lucrat cu drag și pentru care au filmat și un videoclip interesant. Noua melodie se numește “Spune Ceva” iar cei doi artiști ne-au spus mai multe detalii despre lucrul la acest…

- Dana Borteanu, actrița Teatrului German din Timișoara care este binecunoscuta și in randul melomanilor, apare intr-un videoclip inregistrat in cadrul concertului Retro Rock 2, desfașurat luna trecuta in București, interpretand remake-ul colaj Metropol – Cantec simplu/Atunci e bine. Concertul a avut…