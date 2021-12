Stiri pe aceeasi tema

- Putin a facut promisiunea in timpul unei conversatii prin apel video cu liderul chinez Xi Jinping. “Intre tarile noatre s-a format un nou model de cooperare, bazat pe alte principii, cum ar fi neamestecul in afacerile interne”, a afirmat presedintele Rusiei.Rusia si China se confrunta cu o presiune…

- Administratia Prezidentiala informeaza ca principalele subiecte abordate au vizat temele aflate pe agenda Consiliului European, respectiv coordonarea europeana in contextul pandemiei de COVID-19, gestionarea situatiilor de criza si rezilienta la acestea, preturile la energie, securitatea si apararea…

- Președintele rus Vladimir Putin a descris caderea Uniunii Sovietice drept sfarșitul „Rusiei istorice” și a dezvaluit pentru prima data ca a devenit șofer de taxi in timpul crizei economice care a urmat prabușirii acesteia. Comentariile liderului de la Kremlin au fost facute intr-un film documentar numit…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, unul dintre cei mai puternici lideri de pe planeta, dezvaluie ca in anii 90, dupa caderea Uniunii Sovietice, a lucrat ca șofer de taxi. In prezent unul dintre cei mai puternici lideri de pe planeta, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, face dezvaluiri inedite despre…

- Generalii ucraineni afirma ca, daca Rusia opteaza pentru o invazie, nu vor avea nicio șansa de a o respinge fara o infuzie masiva de resurse militare din partea occidentului, relateaza The New York Times.La a 30-a aniversare a fondarii armatei ucrainene de saptamâna aceasta președintele…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a scris pe twitter despre „campania hibrida a lui Lukasenko”, subliniind ca ceea ce se intampla la frontiera dintre Polonia si Belarus are rolul de a distrage atentia de la actiunile Rusiei la granita cu Ucraina.

- Cartoful, aliment de baza la romani, va fi mai scump de Sarbatori. Nu va fi un preț prohibitiv, dar ceva cam mare pentru buzunarul consumatorului mai mult ca sigur, in condițiile in care producția din acest an s-a redus la jumatate din cauza vremii. Daca, acum, prețul pe piața europeana este de circa…

- Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) a inaugurat marti cea de-a VIII-a legislatura in cadrul careia Rusia Unita, partidul aflat la putere, dispune de o majoritate constitutionala dupa alegerile din septembrie marcate de acuzatii de frauda si marginalizarea opozitiei radicale…