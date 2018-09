Prabusirea Bitcoin: Ce inseamna sa iti pierzi economiile de-o viata Incepand cu luna ianuarie a acestui an, valoarea cumulata a principalelor criptomonede a scazut, conform estimarilor, cu 400 de miliarde de dolari. Prabusirea Bitcoin si a celorlalte monede virtuale a insemnat pentru Sean Russell din Marea Britanie pierderea economiilor de-o viata.



Fara prea multa experienta in investitii, in noiembrie 2017, Russell, care lucreaza in domeniul imobiliar, a decis sa bage 120.000 de dolari in Bitcoin, relateaza CNN. Intr-o singura luna, suma s-a transformat in 500.000 de dolari.



"M-am trezit intr-o dimineata si facusem 12.000 de lire sterline… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

