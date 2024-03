PPC anunţă că până în 2025, cablurile de fibră optică vor ajunge la 1,7 milioane de locuinţe şi firme ”PPC Group deschide un nou capitol in domeniul telecomunicatiilor in Grecia. PPC FiberGrid, filiala PPC care dezvolta retele de fibra optica pana la domiciliu (FTTH) , isi anunta planul de dezvoltare pana in 2025, potrivit careia cablurile de fibra optica vor ajunge la 1,7 milioane de locuinte si firme”, anunta grupul. In conditiile in care reteaua FTTH a PPC FiberGrid a ajuns deja, in doar 10 luni, la 140.000 de gospodarii din 12 municipalitati din Attica, compania a atribuit unui numar de 12 contractori, prin intermediul unui proces competitiv, constructia de retele FTTH in zone noi din Attica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

