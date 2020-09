Stiri pe aceeasi tema

- Fondul imobiliar NEPI Rockcastle și-a exprimat interesul pentru a cumpara terenul de la centrul expozițional Romexpo din București, sau drepturile de dezvoltare imobiliara ”fara sa fie nevoie ca acesta sa fie transferat gratuit catre o entitate privata”, potrivit unui comunicat al companiei. Parlamentul…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) face urmatoarele precizari fața de informațiile aparute in spațiul public referitor la terenul din cadrul Complexului Expozițional Romexpo, in contextul proiectului de lege recent adoptat de Parlamentul Romaniei. CCIR nu dorește altceva decat…

- "USR condamna tunul imobiliar in valoare de sute de milioane de euro dat, astazi, in Parlament cu ajutorul PMP, PNL si PSD. Este vorba despre propunerea legislativa (PLx 452/ 2020) prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea…

- Un dublu eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in cadrul proiectului “Sa valorificam piața muncii ... The post Sarbii vin sa lucreze in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si RBC Business Chamber vor colabora in vederea internationalizarii companiilor romanesti, atragerii de investitii straine si cresterii competitivitatii intreprinderilor cu capital romanesc, pe baza unui protocol ce vizeaza organizarea…

- Oamenii de afaceri romani si moldoveni au discutat, miercuri, oportunitatile de cooperare in domeniul agroalimentar si in viticultura dintre cele doua tari, in cadrul Forumului Online de Afaceri Romania - Republica Moldova, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), in colaborare…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCIRM), a organizat, in data de 15 iulie, Forumul Online de Afaceri Romania – Republica Moldova, in scopul promovarii schimburilor comerciale intre cele doua state. Domeniile…

- Doua noi serii de cursuri de perfecționare profesionala vor fi organizate in luna iulie de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Unul dintre cursuri este de specialist in managementul deșeurilor, in conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificata (Cod COR: 325713). Pregatirea se va desfașura…