Povestioara unui poemaş - Sa stii ca chiar am scris si un mic poem zilele trecute!, i-am zis prietenului Ovidiu (Nimigean, desigur) cu ceva zile-n urma la telefon. Sa ti-l trimit? - Trimite, trimite! Asta in contextul in care iar ma batea la cap ca sa-mi adun textele (de publicistica, in cazul de fata), sa pregatesc niste carti. Ca asa e el: pistoneaza si pistoneaza. De altfel, cred ca am mai spus-o (scris-o) undeva: daca nu era Ovidiu, probabil ca nici n-as fi publicat primul volum, daramite al doilea. In mod cert, el e „de vina" c-am devenit traducator de pe cand ma pistona in studentie ca sa-mi traduc naibii textele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

