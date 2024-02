Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei a confirmat ca se afla deja in avion, in drum spre Romania, dupa ce a primit vestea trista a morții femeii care i-a fost partenera de viața timp de peste 30 de ani și care i-a adus pe lume o fata, pe Oana Roman. Deși nu au mai comunicat și nici nu s-au mai intalnit de la divorțul…

- Mioara Roman, mama Oanei Roman, s-a stins din viața in cursul zilei de 23 februarie 2024. Oana Roman a transmis un mesaj la care urmaritorii au reacționat imediat. Unde va fi inmormantata Mioara Roman.

- Oana Roman a anunțat pe rețelele de socializare cand va avea loc inmormantarea mamei sale. Mioara Roman va fi condusa pe ultimul drum. Iata unde va fi depus trupul neinsuflețit al fostei soții a lui Petre Roman!

- Mioara Roman s-a stins din viața, noaptea trecuta, la caminul de batrani de la Snagov, unde locuia de ceva vreme. Fosta soție a lui Petre Roman ar fi suferit un stop cardio-respirator, chiar cu doua luni inainte de a implini 84 de ani. Din pacate, Oana Roman nu a putut sa ii fie alaturi in ultimele…

- Vestea ca Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, s-a stins din viața, azi, la varsta de 84 de ani, l-a indurerat și pe celebrul dansator Cornel Pasat, fostul iubit al Oanei Roman. In exclusivitate pentru Playtech Știri, Cornel Pasat ne-a vorbit despre puternica personalitate a Mioarei Roman, pe…

- Mioara Roman a plecat dintre noi astaz, la venerabila varsta de 84 de ani. Nimeni nu se aștepta la aceasta tragedie, nici macar familia ei. Oana Roman nu i-a putut fi alaturi mamei sale in ultimele momente de viața, pentru ca nu se afla in țara. Unde a plecat Oana Roman inainte de a muri […] The post…

- Oana Roman ii este recunoscatoare mamei sale pentru tot ce a invațat-o de-a lungul timpului. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru Mioara Roman, femeia care i-a dat viața. Iata ce a postat!