Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul muzical Rockul Carantinei, inițiat de catre Iulian Vrabete, Doru „Rocker” Ionescu și Gabi Pipai Andrieș a lansat o noua producție, „Soare de-aș avea“, melodia celebrei formații FFN fiind interpretata intr-o varianta noua de membrii formației aradene CeiTrei. „Despre piesa in sine se poate…

- Sayra, artista descoperita de Marius Moga, a lansat azi prima colaborare din cariera. Dupa piesa „Anonimi„, artista colaboreaza cu Uddi pe piesa „Joc murdar”. Melodia este atat in limba romana, cat și in limba engleza și a luat naștere in studiourile DeMoga Music. In clip, cei doi artiști joaca rolul…

- Puya și Sișu revin in industria muzicala din Romania, tocmai au lansat o noua piesa intitulata „Terorist”. Nu o canta singuri, ci in colaborare cu Oana Marinescu. „La Familia” s-a format ca trupa in anul 1996, pe strazile din zona Salajan a cartierului Balta Alba, București, avandu-i ca membri pe Dragoș…

- Felix Noa colaboreaza cu Nicole Cherry pentru single-ul “In deriva”, o piesa care vorbește despre momentele in care emoția și inocența copilariei ar trebui sa ramana prezente in viețile noastre. O introspecție asupra acțiunilor și etapelor din viața de adult, melodia “In deriva” ne aduce aminte de o…

- Loredana Groza a vazut și a citit mesajele aparute in mediul online dupa apariția melodiei lansate in colaborare cu zece maneliști, iar acum reacționeaza. Nu toți dintre fanii și urmaritorii ei au apreciat piesa, unii au avut comentarii negative. Pe 22 aprilie, Loredana Groza a lansat piesa „Fericire”…

- Piesa „Fericire” , pe care Loredana Groza a lansat-o alaturi de 10 maniliști cunoscuți, a ajuns in topuri, la doar 24 de ore de la lansare. Melodia cu un succes spectaculos a facut senzație in mediul virtual. Loredana Groza a semnat un contract muzical alaturi de 10 dintre cei mai cunoscuti manelisti…

- Cuțu cuțu na Grivei/ Mamaliga daca vrei… Știm ca iți suna cunoscut. „Cuțu Cuțu” este noua piesa marca Tom Boxer, piesa mega distractiva și teribil de catchy! Melodia este savuroasa și chiar trebuie sa o asculți pana la capat. Nu numai ca nu devine plictisitoare, dar abunda de vibe-uri nebune. Este un…

- Piesa ”Amnesia” se va auzi in toata lumea de pe scena Eurovision. Melodia a fost compusa special pentru acest proiect și da voce starilor și sentimentelor pe care artista le-a trait in ultima perioada. Evenimentul se va desfașura in luna mai, la Rotterdam, iar semifinalele și finala se vor vedea pe…