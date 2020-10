Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi au dezvaluit ca nu se grabesc cu nunta momentan, ci vor mai aștepta doi-trei ani. Cantaretul si-a surprins iubita, pe Cleopatra Stratan, de ziua ei. S-a pus in genunchi și a rostit cuvintele magice: "Vrei sa fii soția mea?". Emoționata, tanara a acceptat, fiind acum mandra posesoare…

- · Pe 6 octombrie, Cleopatra a implinit 18 ani și a avut doua motive de sarbatoare: majoratul și anunțarea logodnei In cea mai mare parte a acestui an, Edward Sanda și Cleopatra Stratan și-au trait povestea de iubire mai mult la distanța. Insa acest lucru nu i-a impiedicat sa fie impreuna in cele mai…

- Una dintre cele mai frumoase cupluri de tineri de la noi, este cu siguranța cel format din Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Cei doi tineri cantareți, ea de 17 ani și el de 23 de ani, se cunosc de ceva vreme și s-ar parea ca de șase luni sunt impreuna, sarbatorind evenimentul in luna august.... Read…

- Copilul teribil din Singur Acasa s-a maturizat si a incercat sa lase in urma atat rolul care l-a urmarit toata viata, cel al micutului Kevin, cat si viciile si problemele care l-au rapus si l-au transformat intr-un paria al Hollywoodului.

- Adolescenta de doar 17 ani, care s-a facut remarcata inca de la 3 ani cu refrenul “Ghița, te aștept diseara la portița”, a marturisit recent, intr-un interviu in Moldova, penru emisiunea “Un show de doi galbeni” ca și-a gasit alesul, respectiv pe Edward Sanda, mai mare cu cinci ani ca ea. Cei doi s-au…

- Iuliana Marciuc și Adrian Enache sunt impreuna de 25 de ani, au trecut prin multe impreuna, și-au asumat relația tarziu, deși nici nu s-au ascuns prea tare, dar pare ca s-au intalnit ca sa fie un cuplu pana la adanci batraneți.

- Fanii lui Edward Sanda și Cleopatrei Stratan s-au bucurat nespus de mult in momentul in care artistul a anunțat ca zvonurile referitoare la o relație de iubire sint adevarate. Acum ca toata lumea știe ca Edward Sanda și Cleopatra Stratan traiesc o frumoasa poveste de iubire, toata lumea a vrut sa știe…