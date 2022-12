Stiri pe aceeasi tema

- http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/12/VID-20221219-WA0003.mp4 UPDATE, ora 12 – Calea ferata a fost eliberata, iar traifcul feroviar se desfașoara in condiții normale. Accident feroviat in urma cu puțin timp in localitatea Ciurea din județul Iași. Un taxi a fost lovit de trenul care…

- La aceasta ora, autoturismul se afla in continuare pe calea ferata.Se deplaseaza la locul intervenției doua autospeciale de intervenție și echipajul TIM. Traficul feroviar este blocat.Trenul implicat in accident este IR 1830 care circula pe ruta Galați – Cluj-Napoca

- Șapte persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe o șosea din județul Galați. Una dintre victime a ramas incarcerata și, dupa ce a fost scoasa din mașina, a fost dusa la spital cu elicopterul SMURD. Potrivit reprezentanților ISU Galați, accidentul a avut loc in localitatea galațeana…

- Un sofer in varsta de 19 ani din localitatea argeseana Rociu, suspectat ca in timp ce facea derapaje controlate a lovit cu autoturismul un alt adolescent si apoi a parasit locul accidentului, este cercetat penal de politisti, potrivit Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a anuntat,…

- O noua tragedie pe calea ferata s-a petrecut, miercuri dupa-amiaza, intre statiile CFR Suceava Vest si Suceava, pe raza comunei sucevene Scheia. Un barbat de 71 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit in plin de trenul IR 1832 Cluj-Napoca - Galati, in jurul orei 16:00. Mecanicul povestește…

- Accidentul s-a produs pe 14 octombrie 2022 pe raza comunei Dumbravița din Timiș. Copilul era pe bicicleta și traversa strada neinsoțit. Șoferul de 27 de ani a parasit locul accidentului fara incuviințarea poliției.

- Un barbat din Galați și-a lovit soția in timp ce aștepta la imbarcarea intr-o aeronava, pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Incidentul s-a petrecut sub ochii unui polițist și, mai grav, chiar de fața cu copiii celor doi soți. Barbatul a fost amendat cu 4000 de lei, dupa cum relateaza Sindicatul Europol,…