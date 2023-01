Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Centrul de Transfuzii Sanguine din Ploiesti, a fost o zi speciala. Organizatorii au pregatit donatorilor un program muzical cu trei artisti locali: Roberta Popescu, Crina David si cunoscuta actrita de la Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiesti, Petty Musa. Sonorizarea fiind realizata de DJ Marian…

- In decembrie 1929, s-a alaturat obștii Schitului Sihastria, iar pe 2 august 1937 a primit numele „Cleopa”. In 1947, Schitul Sihastria a fost ridicat la rang de manastire, iar parintele Cleopa Ilie a fost numit arhimandrit (stareț al manastirii), cu aprobarea patriarhului Nicodim Munteanu. Desi a murit…

- Opere de arta, plimbari printre monumente istorice și cina la 9 seara par desprinse dintr-o escapada romantica, dar sunt de fapt o mulțime de destinații ideale pentru toata familia. Cea mai buna parte este ca unele nu sunt deloc costisitoare. Evident, atunci cand calatorești cu copii mici va trebui…

- Elena Gheorghe i-a organizat fiului ei o petrecere la un loc de joaca alaturi de toți prietenii lui. Nicholas și ceilalți 14 copii au fost in grija cantareței și a soțului ei, care au avut grija ca totul sa mearga perfect și totul sa fie pe placul celor mici.

- Aseara, in cadrul spectacolului organizat la Teatrul de Vara „Radu Beligan”, președintele CJ a acordat distincția de cetațean de onoare, post-mortem, domnului Petre Vlase. „Impreuna cu Ansamblul Busuiocul și un numar impresionant de bacauani, am prefațat, in aceasta seara, Ziua Naționala a Romaniei,…

- In incinta Centrului Comunitar Evreiesc" KEDEM", se deschide Teatrul evreiesc de tineret "DOR" care va pune in scena spectacole care au la baza istorii neinventate din viața membrilor Comunitații Evreiești. La casting și audiții sint invitați oameni de diferite virste: participanți ai platformei de…

- Un barbat, care taia stuful cu o drujba, i-a taiat gatul fiului sau de 7 ani. Barbatul spune ca acest lucru s-ar fi petrecut din greșeala. Echipajele sosite la fața locului au incerca sa salveze copilul. A fost chemat elicopterul de la Galați, dar a facut cale intoarsa. Copilul decedase. „In dupa-amiaza…

- Teatrul intalnește robotica, teleprezența și animația digitala intr-un proiect de cooperare europeana. Teatrul „George Ciprian” din Buzau și Industria Scenica din Vimodrone (Milano, Italia) ii invita pe buzoieni la spectacolul de teatru „2032 SMART-FAMILY”, care se va juca intr-un numar limitat de…