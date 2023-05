Povestea sfâșietoare a Denisei, fata călcată de tren, într-un tunel pe calea ferată din Valea Sadului Avea doar 19 ani, era frumoasa și avea toata viața inainte, numai ca destinul a vrut altfel. Cel mai probabil, Denisa, tanara de 19 ani din Gorj calcata de tren intr-un tunel pe calea ferata, a decis sa se sinucida, din cauza unui santaj cu imagini indecente din partea iubitului. Incidentul s-a produs in noaptea de 17 spre 18 mai intr-un tunel de cale ferata din Valea Sadului. Mecanicul de locomotiva nu a putut face nimic pentru a evita impactul. Trenul implicat in accidentul feroviar circula pe ruta Craiova-Petrosani. In acest caz, polițiștii au deschis un doar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fata de doar 19 ani din Bumbești-Jiu a murit dupa ce a fost lovita de tren, intr-un tunel, pe calea ferata. Trupul neinsuflețit al tinerei a fost gasit aseara, intr-un tunel de cale ferata din Valea Sadului. Mama ei este o persoana cunoscuta, avocata de succes.

- Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Gorj au identificat persoana accidentata mortal de tren miercuri seara. Este vorba de o tanara de 19 ani, din orașul Bumbești-Jiu. Tanara se afla intr-un tunel in momentul in care s-a produs accidentul feroviar. Polițiștii din cadrul Biroului Județean…

- Inmormantarea unui barbat din judetul Gorj, decedat la varsta de 50 de ani, a fost amanata dupa ce politistii au dispus ridicarea cadavrului si realizarea unei necropsii, in conditiile in care fratele vitreg al mortului a reclamat ca are suspiciuni cu privire la cauzele decesului. Initial, medicul de…

- Poliția Gorj ancheteaza moartea unui barbat din comuna Slivilești, decedat la domiciliul mamei sale din comuna Samarinești. Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Motru au fost sesizați luni de catre un barbat, de 62 de ani, din județul Caraș Severin cu privire la faptul ca fratele sau vitreg…

- Polițiștii au efectuat mai multe percheziții la familia lui Nicolae Guța . Nepoții manelistului sunt acuzați ca aduceau din strainatate haine și parfumuri contrafacute pe care le vindeau pe internet. Surse judiciare susțin ca ar fi percheziții efectuate la casele deținute de familia lui Nicolae Guța,…

- Un barbat a fost gasit decedat in incinta stației de apa din comuna Țanțareni, județul Gorj. Doi tineri au alertat poliția și au povestit ca barbatul intrase in incinta stației, cel mai probabil in zona unor echipamente electrice, pentru a sustrage materiale. Cei doi il insoțeau. „La data de 18 martie,…

- Comunitatea culturala din Gorj a fost socata, marti seara, la aflarea vestii ca Olimpia Bratu, managerul Bibliotecii Judetene "Christian Tell" din Tg-Jiu s-a spanzurat in biroul sau din cadrul institutiei. Biletul de adio scris de Olimpia Bratu, inainte de a recurge la gestul extrem, nu lasa loc la…

- Directoarea Bibliotecii Judetene din Targu-Jiu , Olimpia Bratu a fost gasita spanzurata in incinta instituției. Femeia a lasat un bilet de adio prin care explica ce a facut-o sa recurga la gestul extrem. ”La data de 28 februarie a.c., Politia Municipiului Targu Jiu a fost sesizata, prin apel de urgenta,…