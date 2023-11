Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Andrei este ocrotitorul Romaniei și a trait pe aceste meleaguri. In ziua sarbatorii lui, pe 30 noiembrie, lumea creștina il respecta cu sfințenie. Este celebrat cel dintai chemat intre Apostoli, ucenic al lui Ioan Botezatorul, Sfantul Andrei, acela care l-a urmat pe Iisus intreaga sa viața.…

- Noaptea de Sfantul Andrei – una dintre cele mai bogate in tradiții la romani. Ce obiceiuri și superstiții sunt in popor Noaptea de Sfantul Andrei – una dintre cele mai bogate in tradiții la romani. Ce obiceiuri și superstiții sunt in popor Seara de Sfantul Andrei este plina de tradiții și superstiții…

- Sfantul Andrei 2023: ce nume se sarbatoresc in 30 noiembrie. De ce este considerat Ocrotitorul Romaniei Sfantul Andrei 2023: In 30 noiembrie, Biserica Ortodoxa il sarbatorește pe Sfantul Apostol Andrei, considerat Ocrotitorul Romaniei. Peste 900.000 de romani iși sarbatoresc numele in aceasta zi. Sfantul…

- Sfantul Andrei este sarbatorit de creștinii de pretutindeni pe data de 30 noiembrie. Acesta este protector spiritual al Romaniei și al anumitor zodii, care vor avea succes și vor duce la bun sfarșit tot ce și-au promis. Zodii ocrotite de Sfantul Andrei Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat…

- Sfantul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine, este praznuit pe 26 noiembrie. Sfantul Stelian s-a nascut in secolul al VI-lea, la Adrianopolis, pe teritoriul Turciei de astazi, intr-o familie foarte bogata. In acele vremuri a avut loc o epidemie care afecta și omora pruncii.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Apostol Iacov (Iacob), ruda Domnului Acest Sfant Iacov, numit fratele Domnului (Galateni 1, 19), a fost primul episcop al Ierusalimului. El nu face parte dintre cei 12 Apostoli ai Domnului, ci dintre cei 70, și era numit frate al Domnului, ca și Sfinții Simeon (Simon),…

- Parabola semanatorului, consemnata de sinoptici, se numara printre primele parabole rostite de Mantuitorul.Iisus se afla in casa Sa din Capernaum (Matei 13, 3-9 si 18-23), nu departe de tarmul Marii Galileei. Si pentru ca, pe tarm, multime multa astepta cuvantul Lui de invatatura, ca sa se poata ...

- Sfanta Mucenita Tecla este pomenita in calendarul crestin ortodox in ziua de 24 septembrie.Sfanta Tecla era din Iconia, cetate din Asia Mica, iar atunci cand Sfintii Apostoli Pavel si Barnaba au ajuns in acel tinut, propovaduind Evanghelia, printre cei care au ascultat cuvantul Sfintilor Apostoli s-a…