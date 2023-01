Stiri pe aceeasi tema

- „El este Cosmin El este polițistul care, astazi, și-a pus viața in pericol pentru a salva o femeie.Se afla in misiune de patrulare, alaturi de colegul lui, Constatin, in zona de centru a Capitalei, atunci cand a auzit prin stație ca o femeie amenința ca se arunca in raul Dambovița.- O femeie amenința…

- A vrut sa iși viziteze mama inainte de moarte, insa tatal nu a lasat-o. In exclusivitate pentru Antena Stars, Narcisa Suciu a marturisit ca traiește și acum cu acest regret. Vedeta a vorbit despre cate de greu i-a fost sa se obișnuiasca fara cea care i-a dat viața.

- Cei doi soți locuiesc in satul Moceriș, din Caraș-Severin, acolo unde dețin cateva hectare de teren și de padure, in apropierea unei cascade. Au profitat de locul pe care il au și și-au amenajat acolo o gospodarie unde cresc animale și cultiva terenul. Departe de agitația orașelor, familia și-a facut…

- Inainte ca trenul catre Kiev sa porneasca, la Chișinau a avut loc un eveniment solem. In "Trenul spre victorie", caci asa se numeste, au urcat astazi si ucraineni, care, cu emotii, au pornit spre casa.

- Autoritațile instalate la Moscova in Zaporojie au inceput sa integreze centrala nucleara sub jurisdicția operatorului rus Rosenergoatom. Statele Unite au salutat revenirea Rusiei la respectarea acordului privind export de cereale ucrainene si au solicitat reinnoirea sa.

- Situația actuala din jurul Ucrainei este similara cu perioada crizei din Caraibe, deoarece este vorba de crearea unor amenințari directe la adresa securitații Federației Ruse chiar la granițele ruse, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu pentru filmul "Pacea pe marginea…

- Intreaga lume moderna și-a incordat atenția in ajunul alegerilor americane. Alegerile intermediare din SUA, care se vor desfașura pe 8 noiembrie, reprezinta o piatra de hotar in dezvoltarea relațiilor americane interne și internaționale. Ele pot influența semnificativ dezvoltarea evenimentelor și intoarce…

- Natalia Gavrilița a adresat cetațenilor un mesaj și le-a vorbit despre criza energiei electrice, razboi, proteste, dar și reforma justiției. Intr-o spot de aproape cinci minute, șefa Executivului a oferit asigurari ca „Guvernul lucreaza pentru fiecare cetațean, transmite realitatea. Referindu-se la…