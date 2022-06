Povestea răsăritului de soare în Bărăgan Ma tin de vreo cateva zile sa va spun povestea rasaritului de soare in Baragan. Desigur, unii dintre voi ati vazut, mai demult sau chiar vara asta, in toate, toate colturile lumii, cum se trezeste si vine la intalnirea cu noi, oamenii, in fiecare zi, soarele. Poate ati pandit, ca sa va incarcati cu ele, multe rasarituri, poate ati facut poze, poate ati furat, pe retina sau pe ecranul camerei foto imagini absolut mirifice. De senzatie. Fabuloase cu adevarat. Oferta mea nu e, nici pe departe, atat de spectaculoasa. N-am, spre a va oferi, nici vreo locatie mirobolanta, nici fotografii incredibil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SGU Ploiești a transmis, luni, mai multe imagini surprinse in parcurile din Ploiești. Pe langa mizeria gasita, se intampla ca anumite obiecte sa fie vandalizate. " In detrimentul eforturilor societații noastre de a imprima un aspect placut obiectivelor arhitectural peisagistice, prin intreținerea zilnica…

- Cei mai multi dintre noi actioneaza aproape instinctual cand vine vorba sa se faca placuti. Indura apropourile rautacioase, chiar si jignirile, doar ca sa nu fie perceputi ca antisociali sau dusmanosi.

- Pe 9 și 10 mai, UPG Ploiești a organizat Ziua Porților Deschise.In cadrul evenimentului, oferta universitații, pentru admiterea 2022, a fost prezentata in fața a sute de viitori studenți din țara și din Turcia, Germania, Lituania și Belgia.In jur de 700 de elevi, din 18 licee, au luat parte…

- Duminica, dupa pranz, arena Ilie Oana s-a umplut aproape la capacitate, așa cum se intampla numai in meciurile cu mare impact asupra echipei „lupilor” și, mai ales, a suporterilor sai patimași. Ca de obicei cand la Ploiești venea sau mai vine o echipa cu numele de Steaua, fie inainte vreme, fie in prezent,…

- Pe 24 martie 2000, cotidianul Ziarul de Iasi (Monitorul la acea vreme) a publicat un incitant interviu cu recentul mort al Rusiei, Vladimir Jirinovski. Pentru cei care nu il stiu precizam ca a fost un politician ultra nationalist care visa ca Republia Moldova sa "fie scaldata in sange". Jirinovski era…

- Vanzoleala mare deunazi in apele Marii Negre. Cu o nava militara de conceptie si constructie romaneasca, care face toti banii, pe post de vedeta media. Si in care lumea pacifista isi pune toate sperantele... Razboiul din Ucraina ne a readus la o realitate si niste adevaruri nu tocmai confortabile. Iar…

- Sprijinindu-l pe Putin, patriarhul Kirill scindeaza lumea ortodoxa, constata, la Roma, La Repubblica. La începutul lunii martie, publicarea unei scrisori deschise semnata de peste 350 de preoți ortodocși ruși nu a trecut neobservata. Aceasta, precizeaza La Repubblica, „cerea…

- In vara anului 1861 doi politicieni romani profitau de vacanta parlamentara si plecau sa isi petreaca concediul in Dobrogea, provincie care la acea vreme se afla inca sub stapanire otomana. Constantin T. Grigorescu si Dumitru Dimitrie C. Bratianu au ales ca destinatie Kiustenge, oras aflat in plina…