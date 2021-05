Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat partidul nu a avut niciun rol in numirea Vioricai Dancila la Banca Nationala a Romaniei (BNR), precizand ca guvernatorul a considerat ca are nevoie de experienta si expertiza acesteia, dar nu in calitatea ei de social-democrata.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ii ureaza succes Vioricai Dancila in noul post de consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. ”Eu doamnei Dancila ii urez mult succes in noua activitate”, a spus Marcel Ciolacu.

- Viorica Vasilica Dancila a fost angajata de Mugur Isarescu la BNR pentru "a deschide ușile" in Uniunea Europeana și pentru a facilita adoptarea monedei Euro intr-un timp cat mai scurt și in condiții cat mai bune pentru țara noastra.Doar aceasta explicație te face sa te chircești de ras sau sa te prabușești…

- Decizia de numire a fostului premier Viorica Dancila intr-un post de consultant la Banca Nationala a Romaniei este una care apartine guvernatorului acestei institutii, a declarat marti deputatul PSD, Marius Budai, care a precizat ca nu o comenteaza. "Eu nu comentez deciziile guvernatorului,…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat saptamana trecuta in circuitul numismatic monede din aur, argint, tombac cuprat și alama pentru colecționare cu tema 200 de ani de la Revoluția din 1821 condusa de Tudor Vladimirescu. Aversul monedelor prezinta portretul și numele lui Tudor Vladimirescu,…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, considera ca Guvernul condus de Adrian Nastase a fost cel mai „performant” executiv din punct de vedere al continuitatii. A spus-o duminica, intr-o emisiune tv. „Noi suntem aici sa construim. Noi vrem sa aplicam programul de guvernare in care credem foarte mult, la…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat marți un curs oficial de 4,9156 lei pentru un euro, un nou record negativ pentru moneda naționala. Dolarul american a crescut la randul sau pana la 4,1876 lei. Reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei (BNR) spun ca este vorba de un trend regional. „Au fost…

- Banca Naționala a Romaniei aniverseaza 100 de ani de la incheierea unificarii monetare printr-o emisiune numismatica. Moneda va fi pusa in circulație incepand cu data de 22 martie. Noua moneda reda pe avers imaginea Palatului Vechi al Bancii Naționale a Romaniei, inscripția in arc de cerc…