- Romanii incep sa fie tot mai atrași de automobilele cu propulsie exclusiv electrica. Daca in 2018 au fost inscrise in circulație doar 605 mașini cu propulsie electtica, anul trecut au fost inmatriculate 1.506 autovehicule, anunța Hotnews.roLa nivelul UE inmatricularile de mașini electrice aproape s-au…

- Exodul din tara, confirmat de Comisia Europeana. Romania a fost cel mai mare exportator de forta de munca din Uniunea Europeana. Circa 173.000 de romani s-au angajat in alte state membre UE in 2018, informeaza Zf.ro . Romania a fost cel mai mare exportator de angajati din Uniunea Europeana in 2018,…

- Islanda, adversara Romaniei in primul meci al barajului Ligii Natiunilor pentru EURO 2020, se afla in continuare pe 39, in timp ce posibilele adversare ale tricolorilor intr-o eventuala finala a barajului, Ungaria si Bulgaria, se afla si ele jos in ierarhie, Ungaria tot pe 52, iar Bulgaria in continuare…

- Gala vieneza la Filarmonica Pitești. Filarmonica Pitești organizeaza joi, 19 decembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, concertul vocal-simfonic extraordinar de Craciun, Gala vieneza. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Mircea Holiartoc, revin, ca soliști, soprana…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, va intalni echipa FC Sevilla, in 16-imile Ligii Europa, conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon, potrivit news.ro.Formatia Liverpool, detinatoarea trofeului, va intalni echipa spaniola Atletico Madrid, in optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti…

- „Sunt Sorina Socolean-Cernei, originara din Basarabia, orașelul Șoldanești, mama a trei copilași… Activez in calitate de profesoara de vioara și de cor la Școala de muzica; sunt, totodata, membra a ansamblului folcloric «Lozioara» și a orchestrei de muzica populara de pe langa Caminul de cultura «George…

- Tanara ungheneanca de 19 ani, Valeria Marcu, deținatoare a numeroase premii importante la festivaluri naționale și internaționale de muzica, și-a mai adaugat un trofeu in pușculița sa. [caption id="attachment_48216" align="aligncenter" width="685"] Valeria Marcu cu noul sau trofeu[/caption] Pe 2 decembrie,…

- Tragerea la sorți pentru Euro 2020, care se va desfașura maine dupa-amiaza, la Romexpo, in Capitala, aduce la București 20 de selecționeri și numeroși președinți de federații, intre care se regasesc Luis Enrique, Low, Deschamps, Mancini și Giggs.Niciodata Romania nu s-a intalnit cu o asemenea densitate…