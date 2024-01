Stiri pe aceeasi tema

- Va mai amintiți de Brigitta Gheorghe? Fosta concurenta din sezonul 10 Chefi la cuțite care a cucerit publicul cu felul ei carismatic și talentul in artele culinar. Iata cum arata acum și cu ce se ocupa.

- Motto The best way to predict the future is to create it Peter Drucker Cuprins: 1.In loc de introducere ● 2. Cum a evoluat speranța de viața in Romania și locul in țarile UE-27 ● 3. Ipotezele asupra speranței de viața in Romania in perspectivele populației elaborate de Eurostat și Divizia de Populație…

- Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia sunt noii jurați de la „Chefi la cuțite”, emisiunea difuzata la Antena 1. Ei le-au luat locul lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, care au refuzat sa mai filmeze pentru show-ul culinar.…

- Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au șocat pe toata lumea atunci cand au decis sa iși dea demisia de la Chefi la cuțite. Acest lucru nu a picat bine pentru șefii de la Antena 1, iar cei tre chefi au aflat in scurt timp ca sunt dați in judecata. Acum, Scarlatescu are o noua reacție,…

- Ionuț Belei, caștigatorul Chefi la cuțite, sezonul 8 și-a luat prin surprindere fanii cu nu anunț neașteptat. Tanarul a decis sa iși deschida o noua afacere, intr-un domeniu complet diferit fața de cel gastronomic. Iata cu ce se ocupa acum!

- Janni Alexandridis și mama lui au o relație speciala, iar parinții lui au fost cel mai mare suport al lui in cariera. De aceasta data, caștigatorul Chefi la cuțite s-a afișat alaturi de mama lui, iar ea nu a ezitat sa vorbeasca despre copilaria lui Janni Alexandridis.

- Valentin Timofte, finalistul sezonului 12 Chefi la cuțite, a vorbit intr-un interviu exclusiv AntenaPLAY despre experiența pe care a trait-o pe platourile de filmare ale show-ului culinar. Mai mult, acesta a scos la iveala și o conversație neașteptata pe care a avut-o cu Janni Alexandridis, dupa ce…

- Janni Alexandridis, caștigatorul sezonului 12 Chefi la cuțite, a dezvaluit ce s-a intamplat cu premiul in valoare de 30.000 de euro. Fostul concurenta din echipa magenta a vorbit despre investiția pe care a facut-o cu ajutorul banilor caștigați.